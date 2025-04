Jest klimatyczne podsumowanie marca. Polska na rekordowym kursie

Najcieplejszym regionem było Podkarpacie, gdzie średnia temperatura sięgnęła 6,8 stopnia C, przekraczając normę aż o 3,3 stopnia C. Warunki określono tam jako ekstremalnie ciepłe. Najchłodniej – choć nadal cieplej niż zwykle – było w Sudetach, z temperaturą 4,9 stopnia C, czyli 1,9 stopnia C powyżej normy.