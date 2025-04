W polskim jeziorze brakuje wody. Wystarczyły cztery lata, różnica jest ogromna

Zbiornik co cztery lata jest czyszczony. Ma z czego, bo w ciągu lat do wody wyrzucanych jest mnóstwo rzeczy. POSiR informował, że w 2020 r. z dna Jeziora Maltańskiego wywieziono prawie 6 ton śmieci i prawie 7000 ton namułów. To i tak lepiej niż w 2016 r., kiedy pod wodą osiadło 20 ton śmieci.