Nowa fabryka amunicji powstaje w Polsce. Będzie produkowała niezwykle zaawansowane pociski

Współczesne pociski 155 mm to nie tylko "żelazo i proch". Dzięki postępowi w dziedzinie materiałów, elektroniki i systemów naprowadzania, zyskały one nowe możliwości. Przykładem są precyzyjnie kierowane pociski, takie jak wspomniany M482 z systemem GPS, które potrafią z dużą dokładnością trafiać w wyznaczone cele. Dzięki temu do zniszczenia np. bunkra wystarczy jeden pocisk, a nie 10.