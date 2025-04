Dlaczego nie warto kupować szemranych smartfonów? Trudno o lepszy powód niż ten

Nowa wersja wirusa, którą zauważono na podrobionych smartfonach z Androidem sprzedawanych w podejrzanych miejscach, ma być jednak jeszcze bardziej zaawansowana, ponieważ oprogramowanie lepiej ukrywa się strukturze systemu operacyjnego, wykonując jednocześnie masę czynności bez jakichkolwiek oznak. Wirus jest naprawdę niebezpieczny, ponieważ ma dostęp praktycznie do każdego zakątka urządzenia - danych, plików, a także haseł do najróżniejszych kont. Co takie smartfony potrafią robić?