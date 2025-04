Grasz i mówisz "zwiększ rozdzielczość", a on to robi. Testowałem bota Nvidii i się zdziwiłem

Kiedy słyszę, że producent oprogramowania albo sprzętu wprowadza „rewolucyjne” rozwiązanie dla graczy oparte o AI, przewracam oczami niczym zblazowana nastolatka. Muszę jednak przyznać: G-Assist to jeden z tych niewielu projektów, które naprawdę mają sens. Do tego można go przetestować na własnym PC.