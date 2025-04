Chwila nieuwagi i z lotniskowca spadł myśliwiec. Oto co się stało z samolotem za 60 mln dolarów

Wartość F/A-18E Super Hornet, który utonął w Morzu Czerwonym, to około 60 mln dol. To nowoczesny, wielozadaniowy myśliwiec bojowy, będący podstawą lotnictwa pokładowego US Navy. Służy zarówno do misji powietrznych, jak i uderzeń na cele naziemne. Strata jednej maszyny to ogromny koszt – nie tylko finansowy, ale i operacyjny.