To długi na 337 metrów i wysoki na 76 metrów lotniskowiec zupełnie nowej klasy o wyporności 100 000 ton. Jego budowa rozpoczęła się w 2009 roku i zakończyła cztery lata później. Do marynarki wojennej okręt trafił w połowie 2017 roku. Na początku marca 2018 r. światło ujrzała notatka wskazująca na problemy z elektromagnetycznymi windami do uzbrojenia oraz z systemem zasilania jądrowego. Usunięcie usterek jeszcze bardziej podniosło cenę i tak już rekordowo drogiego okrętu. Ostatecznie cały koszt jego wybudowania przekroczył 13 mld dol., co automatycznie oznacza, że jest to nie tylko największy, ale także najdroższy okręt w historii.