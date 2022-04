Problemy pojawiły się właśnie tam, gdzie postanowiono zastosować nowatorskie technologie, które okazały się niedopracowane. Jednym z większych problemów był system elektromagnetycznej katapulty do samolotów czy też windy do transportu amunicji na pokład. W efekcie na ukończenie prac i wszystkich niezbędnych testów trzeba było czekać całe pięć lat dłużej. USS Gerald R. Ford został uznany za gotowy do służby w Marynarce Wojennej USA pod koniec 2021 roku.