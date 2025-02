Tak złodzieje sprawdzają mieszkania. Nagrała ich kamera

Nowoczesne technologie skutecznie dbają o bezpieczeństwo naszych domów i mieszkań, o czym dobitnie przekonał się jeden z mieszkańców Bytomia. W domach jednorodzinnych często stosuje się system kamer monitorujących całą posesję. Co jednak mogą zrobić mieszkańcy bloków i kamienic? Instalacja kamery na klatce schodowej zazwyczaj nie wchodzi w grę, ale dobrą alternatywą jest kamera przeznaczona do montażu w drzwiach. Nie jest to drogi sprzęt, a może skutecznie odstraszyć złodziei - zwłaszcza jeśli wideo trafi do internetu i zyska rozgłos.