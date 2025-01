Chiny chcą wywiercić rekordową dziurę w Ziemi. Tak głęboko nikt jeszcze nie zszedł

Chiny nie zwalniają tempa w technologicznej rywalizacji o dominację na globalnym rynku energii i zasobów naturalnych. Najnowsza inicjatywa Państwa Środka to budowa pierwszej w kraju ultranowoczesnej platformy wiertniczej, zdolnej do sięgnięcia aż 15 000 m pod powierzchnię ziemi. Dla porównania – to niemal dwukrotna wysokość Mount Everestu, ale tym razem w dół. Cel? Odkrycie i zabezpieczenie kluczowych zasobów oraz poznanie tajemnic głębokiego wnętrza naszej planety.