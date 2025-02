Trump na naszych oczach zabija Temu i Shein. Poczta przestaje dostarczać paczki z Chin

Zgodnie z nimi przesyłki o wartości do 800 dolarów były zwolnione z cła. W 2023 r. liczba przesyłek poniżej tego progu wynosiła 1,3 mld. W 2024 r. było to już 1,4 mld paczek. Wrażenie robi jednak coś innego - w 2023 r. Shein i Temu wysyłały dziennie około 600 tys. przesyłek do USA, co daje około 219 mln paczek w całym roku. Z raportu sporządzonego dla Kongresu wynika, że w latach 2018-2021 import paczek z Chin to aż 67 proc. wszystkich przesyłek o wartości poniżej 800 dolarów, a samo Shein i Temu odpowiada za 17 proc. przesyłek. Liczby te rosną z roku na rok, w tym szacuje się, że wartość importu z Chin przekroczy 55 mld dolarów.