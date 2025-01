Hołd Lenny Big Techu dla Trumpa. Kto nie pokłonił się prezydentowi Stanów Zjednoczonych?

Elon Musk - założyciel i CEO firm takich jak Tesla, SpaceX, Neuralink i The Boring Company - jest jednym z najbardziej wpływowych przedsiębiorców naszych czasów. Jego innowacyjne podejście do technologii i biznesu przyniosło mu globalne uznanie oraz fortunę przekraczającą 400 mld dol. Musk jest znany z ambitnych projektów, takich jak kolonizacja Marsa, rozwój autonomicznych pojazdów oraz integracja mózgu z komputerami. Jego wizje często wykraczają poza standardowe ramy myślenia, co czyni go postacią zarówno podziwianą, jak i kontrowersyjną.