Jedno powiadomienie ze wszystkich aplikacji. Microsoft ma plan

To niestety prowadzi do niechcianych efektów ubocznych. Chociażby takich, że niejednokrotnie trzeba korzystać z wielu aplikacji do tego samego. Dla przykładu, Slack we własnej firmie, Microsoft Teams w firmie głównego partnera, a do tego jeszcze pozostali partnerzy używają WebEx czy innego Zooma. Dorzućmy jeszcze do tego połączenia prywatne z aplikacji typu Skype czy WhatsApp i w pewnym momencie można się w tym wszystkim pogubić. Zwłaszcza w kwestii tego kto, gdzie i na czym dzwoni.