Huawei ma prezenty na walentynki. Wjechały grube przeceny

Promocja walentynkowa Huawei została uruchomiona 3 lutego i potrwa aż do niedzieli 16 lutego lub do wyczerpania zapasów. Jeśli zdecydujemy się na zakupy w sklepie internetowym Huawei to można liczyć także na dodatkowe bonusy - m.in. kupon 50 zł za zapisanie się do newslettera na zakupy o wartości 500 zł. Do tego Huawei przecenia przedłużoną gwarancję na wszystkie produkty o 50 proc. Darmowa dostawa dotyczy zamówień o wartości co najmniej 200 zł.