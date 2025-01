Huawei zmienia sposób obsługi smartwatcha. Oto nowe funkcje i gesty

Huawei i smartwatche to niezwykle udane połączenie, zwłaszcza w naszym kraju, bo producent od dłuższego czasu zajmuje pierwsze miejsce pod względem liczby sprzedanych egzemplarzy. Smartwatche Huawei mają elegancki wygląd, świetne funkcje treningowe, a dodatkowo każda nowa premiera przesuwa granicę w kwestiach pomiarów zdrowotnych. Co do zasady obsługuje się je prosto - klikając odpowiednią ikonę na ekranie, a okazyjnie można sobie pomóc obrotową koronką. Obsługa jest wygodna, ale Huawei doszedł do wniosku, że można ją jeszcze poprawić. Właśnie złożył wniosek patentowy, który zakłada nowe możliwości smartwatchy.