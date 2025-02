Słynna czarna dziura zmienia się na naszych oczach. Nowe odkrycia zaskakują

Warto zaznaczyć, że sama czarna dziura jest niewidoczna, ponieważ pochłania całe światło, które do niej dociera. To, co widzimy na zdjęciu, to właśnie świecący pierścień materii, który znajduje się tuż przed horyzontem zdarzeń – granicą, po której przekroczeniu nic nie może się już wydostać.