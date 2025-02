7 generacji zajmie Samsungowi, aby naprawić największy problem składaków?

Ulepszenie ma się koncentrować przede wszystkim na zmniejszeniu widoczności i odczuwalności zagięcia, bez większych ulepszeń w zakresie jasności. Jeśli to okaże się prawdą, to ciekawe, co jeszcze Samsung poczyni. Znaczy, zaraz się dowiesz o reszcie przecieku, ale: jeśli jeszcze bardziej zwiększona zostanie wytrzymałość, co jest ważne w składanych smartfonach, to ich największa wada zniknie.