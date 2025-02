Wielki dzień. Na telewizory Samsung wraca ukochana aplikacja Polaków

Samsung rok temu zdecydował się na usunięcie ze swoich telewizorów z rocznika 2024 popularnej w Polsce aplikacji. Według niektórych była to jedna z najgorszych decyzji, bo nie sposób odmówić popularności tego serwisu w naszym kraju. Na szczęście mam dla was świetną wiadomość. Ukochana aplikacja Polaków jest znów dostępna do zainstalowania.