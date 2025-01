Zuckerberg zbanował Trumpa na Facebooku. Oto ile musi zapłacić za przebaczenie

Na początku stycznia 2021 roku na waszyngtońskim Kapitolu doszło do zamieszek z udziałem zwolenników ustępującego prezydenta Donalda Trumpa. Zamieszki miały na celu zatrzymanie formalizacji wyniku wyborów z listopada 2020 roku, a tym samym utrzymanie Donalda Trumpa przy władzy. Choć ustępujący prezydent jedynie przemawiał przed Kapitolem, to na tygodnie przed zamieszkami podjudzał swoich zwolenników do ataku i w mediach społecznościowych szerzył teorie spiskowe co do wyników wyborów.