Wkładasz okulary, a one mówią ci, co masz robić. I jeszcze wyświetlą wskazówki

V3 ważą zaledwie 39 gramów, co czyni je jednymi z najlżejszych okularów do całodziennego noszenia. Wyposażone są w 12-megapikselowy aparat Sony IMX681 z technologią HDR i optyczną stabilizacją obrazu, co pozwala na nagrywanie wysokiej jakości filmów i robienie zdjęć. Trzy kierunkowe mikrofony, według producenta, zapewniają czysty dźwięk, uzupełniając zarejestrowany obraz.