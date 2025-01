Takiej misji jeszcze nie było. SpaceX przetestuje dostawę ładunku na orbitę

Jednym z głównych celów SpaceX jest wykorzystanie Starship do misji na Marsa. Wizja kolonizacji Czerwonej Planety zakłada transport dużej liczby osób oraz sprzętu niezbędnego do stworzenia samowystarczalnej osady. Starship ma umożliwić regularne loty międzyplanetarne, co stanowiłoby przełom w historii eksploracji kosmosu i stworzyłoby podstawy do dalszych badań i ewentualnej ekspansji ludzkości poza Ziemię.