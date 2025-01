Skoro Elon Musk chce kupić piłkarski klub, to my bądźmy jak kibice

Skoro można podnajmować graczy, aby ci odwalali za niego żmudną i wymagającą robotę, by chwalić się sukcesami w grze, to tym bardziej niezbędne byłoby otoczenie się ekspertami w przypadku tak skomplikowanego organizmu, jakim jest klub piłkarski. Chociaż nie wiem, czy w świecie futbolu znalazłby się dyrektor sportowy, który pozwoliłby marginalizować swoją rolę przy transferach, nie mówiąc już o wpływie trenera czy samych zawodników. Znając życie to Musk chciałby być na piedestale, nie oni. Już sama ta relacja sprawiałaby, że obserwowalibyśmy naprawdę ciekawy eksperyment.