PKP Intercity zamieniło krótką podróż w koszmar. Cztery razy wsiadałem i wysiadałem z pociągu

Ile to razy przebyłem pociągiem moją ulubioną trasę do cywilizacji, czyli Tarnów - Kraków. Ekologicznym, tanim oraz szybkim sposobem podróżowania jest oczywiście pociąg, pomimo szybkiej autostrady A4, do której wjazd jest największą atrakcją mojego miasta. Ale jazda samochodem to większy koszt, a parkowanie w centrum Krakowa to drogi żart. Gdy gdzieś lecę, to parking przy lotnisku w Balicach jest najlepszym i najsensowniejszym rozwiązaniem, szczególnie że latam najczęściej w godzinach rannych. Dojazd do Krakowa i lotniska zajmuje mi zazwyczaj jakieś dwie godziny.