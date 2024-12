Pojechałem na święta pociągiem. Tej podróży by nie było, gdyby nie strajk sprzed 100 lat

Te wszystkie zbiegi okoliczności doprowadziły do tego, że w rodzinnym domu opowiadało się o dalszym krewnym, który został maszynistą i przejeżdżając przez naszą wieś trąbił, dając znać, że to właśnie on. Na kolei przez jakiś czas pracował mój dziadek, więc wykorzystując znajomości dogadywał się z prowadzącym lokomotywę, by ten przed stacją zwalniał. Dzięki temu dziadek mógł wyskoczyć i skrócić sobie drogę do domu. Praca, wyjazdy na Śląsk – angielscy górnicy u siebie ponieśli klęskę, ale ruszając kostkami domina wpłynęli na życie mieszkańców małej wsi w centralnej Polsce.