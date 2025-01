Oto nowy typ planety. Niepodobny do niczego, co istnieje w Układzie Słonecznym

Do tej pory potwierdzono istnienie ponad 5000 egzoplanet wokół gwiazd innych niż Słońce. Większość z nich to planety typu super-Ziemia (o masie większej od masy Ziemi i należące do typu planet skalistych) oraz sub-Neptun (podobne do planety Neptun, ale różniące się gęstością i rozmiarami). Jednak wiele egzoplanet nie przypomina żadnej z planet w Układzie Słonecznym, co utrudnia odgadnięcie ich prawdziwej natury.