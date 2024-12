Planeta w piekielnym uścisku. W tym miejscu rok trwa tylko 21 godzin

Gorące Neptuny takie jak TOI-3261 b to dowód na to, jak różnorodny i zaskakujący jest wszechświat. Choć na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to tylko „kolejna egzoplaneta”, w rzeczywistości każde takie odkrycie przybliża nas do odpowiedzi na pytania o to, jak powstały planety – w tym nasza własna Ziemia.