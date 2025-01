Nowa funkcja w aplikacji Mój Orange. Lepiej szybko się z nią zapoznaj

Centrum Bezpieczeństwa to nowa zakładka w popularnej aplikacji operatora, którą znajdziemy, klikając w przycisk więcej w prawym dolnym rogu. Co prawda rozwiązanie nie jest w stanie bezpośrednio ochronić użytkownika – nie zapobiega kliknięciu podejrzanego linku i wpisaniu danych logowania np. do konta bankowego, ale w razie gdy dojdzie do wycieku danych, zostaniemy o tym poinformowani.