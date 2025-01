Orange Flex ma promocję na ferie zimowe. Przyda się w Polsce i za granicą

Za granicą dodatkowe 3 GB również wydaje się przydatne, szczególnie że standardowe paczki GB roamingu UE nie należą do największych – w podstawowym, najtańszym Flexie za 35 zł/mies. mamy niespełna 10 GB do wykorzystania za granicą. Dzięki kodowi rabatowemu można taniej zakupić dodatkowe gigabajty. Oba kody znajdziecie w Klubie Flex w aplikacji Orange Flex i możecie z nich skorzystać do 23 lutego.