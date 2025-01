Nie będzie jednej, wiodącej technologii OLED TV. Imponujące postępy LG Display

Matryca WOLED czwartej generacji (jak to definiuje LG Display) pojawi się między innymi w telewizorach LG OLED G5 i Panasonic Z95B. W doskonałych warunkach zaoferuje aż 4000 nitów jasności (białe światło) lub 2100 nitów jasności (kolor). To by znaczyło że najnowsze matryce WOLED od LG może nie przeganiają najnowszych matryc QD-OLED - ale zbliżają się do nich w kwestii deklarowanych. W tym jeśli chodzi o jasność koloru, na dziś największy atut matryc QD-OLED - choć w tym ostatnim Samsung nadal ma przewagę.