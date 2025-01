Włącz swój telewizor LG. Właśnie nauczył się nowej sztuczki

Po pierwsze, można nabyć Phips Hue Sync Box. To urządzenie typu HDMI Pass Through przechwytuje sygnał HDMI z podłączonych do telewizora urządzeń, pobiera z niego informacje o kolorach w próbkowanych miejscach i przekazuje te informacje do mostka Hue, który z kolei zarządza oświetleniem. Urządzenie to zadziała z każdym telewizorem, nie będzie jednak działać z aplikacjami wbudowanymi w telewizor - a tylko z urządzeniami typu konsole do gier, dekoder kablówki czy przystawka telewizyjna.