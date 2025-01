Hydranty wysychają, a ocean tuż obok. Oto dlaczego Los Angeles nie sięga po wodę morską

Warto też dodać, że brak wody do gaszenia pożarów spowodował ożywioną dyskusję na temat wykorzystania wody do chłodzenia centrów danych sztucznej inteligencji. Mają one wręcz nienasycone pragnienie. Przykładem może być wzrost zużycia wody przez Microsoft z 6,4 mln m3 w 2022 r. do 7,8 mln m3 w 2023 r.