Half-Life 3 potwierdzony?

Kontynuując sukces Half-Life 2, Valve wydało dwa epizody: Episode One (2006) i Episode Two (2007). Oba dodatki były bezpośrednimi kontynuacjami głównej historii, rozwijając wątki fabularne i wprowadzając nowych bohaterów oraz lokacje. Zarówno Episode One, jak i Episode Two kończyły się cliffhangerami, co pozostawiło graczy w napięciu i oczekiwaniu na kolejne części. Niestety, od tamtej pory nie doczekaliśmy się pełnoprawnej kontynuacji, co tylko wzmogło kultowy status serii Half-Life i stało się przedmiotem licznych spekulacji i teorii fanów.