Bezprzewodowe słuchawki bez Bluetooth? Samsung ma na to patent

Bluetooth jest najpopularniejszym sposobem łączenia się telefonu ze słuchawkami bezprzewodowymi, ale jednocześnie ma sporo wad. Ten sposób ma ograniczenia sprzętowe i nie obsługuje przesyłania z najwyższą przepustowością. Największym wyzwaniem jest przesyłanie dźwięku bezstratnie w wysokiej częstotliwości. Oczywiście ten problem zignorować, co z powodzeniem od lat robi Apple, ale niektórzy producenci próbują innych rozwiązań. W przypadku połączenia do iPhone'a innych słuchawek niż od Apple przepustowość spada do około 320 kb/s. Czy to mało? Oczywiście, bo kodeki Hi-Res na Androidzie pozwalają na przepustowość rzędu 900 kb/s. Dla porządku: przepustowość na poziomie 1,4 Mb/s pozwala uzyskać bezstratny dźwięk porównywalny jakościowo do płyty CD. 2,3 Mb/s oznacza poziom powyżej płyty CD.