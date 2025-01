Polska otrzyma supernowoczesne rakiety. Oto co potrafią

Mocniejszy układ napędowy zapewnia większą prędkość i dwukrotnie większy zasięg niż poprzednie wersje. Dzięki silnikowi rakietowemu nowej generacji pocisk osiąga prędkość około 987 m/s, czyli trzy razy prędkość dźwięku, co czyni go trudnym do przechwycenia. Głowica bojowa rakiety waży 68 kg, co zapewnia zniszczenie każdego radaru.