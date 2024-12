Wraz z kioskami tracimy coś więcej. Żegnamy miejsca, które nie były takie same

Dziś rzadko kiedy można trafić na takie miejsce. Dlatego za każdym razem cieszę się, gdy się to udaje. Wchodzisz do spożywczego, a tam oprócz owoców, warzyw i napojów zaskakujące produkty, których według logiki być nie powinno. I nie chodzi o to, że rzeczy jest dużo, bo przecież to samo jest w marketach. Są inne, niespodziewane, dopasowane pod klientów z okolicy. Znalazły się na półkach, bo mogą się przydać, a nie dlatego, że ktoś zaplanował sobie ich sprzedaż w danym miesiącu. Dziś wchodząc do sieciówkowego sklepu możemy być pewni, że jeśli nie ma jakiegoś produktu, to nie będzie go też w pozostałych placówkach – bo po prostu nie jest w ofercie. Co innego w spożywczakach w starym stylu czy przechodzących do historii kioskach.