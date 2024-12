To nie żart, Windows wyświetla takie reklamy. Tak wyłączysz to draństwo

Microsoft potwierdził w wysłanym do WindowsLatest oświadczeniu, że pojawiające się w Powiadomieniach reklamy porady dotyczące aplikacji Microsoft Defender i microsoftowej gry Call of Duty: Black Ops 6 to nie usterka, a planowane działanie. Microsoft Defender to dodatkowy interfejs do usługi Windows Defender, dostępny dla abonentów Microsoft 365.