Nowa gra twórców World of Tanks. Są wielkie roboty i darmowa rozgrywka

World of Tanks, World of Warhips i World of Warplanes to przedstawiciele stosunkowo bezpiecznej niszy. WoT przyciąga graczy nie tylko modelem F2P, ale także okazją do kierowania autentycznymi pojazdami z okresu drugiej wojny światowej. Masa maszyn reprezentujących gałęzie różnych narodowych myśli zbrojeniowych to gigantyczna zaleta marki World of, w naturalny sposób ściągająca kolejne rzesze graczy na serwery.