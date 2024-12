Co potrafi Roomba Combo j5? Ten robot sprzątający będzie świetnym prezentem dla całej rodziny

Szukasz prezentu na Święta Bożego Narodzenia, z którego ucieszy się cała rodzina? Świetnym wyborem będzie robot sprzątający taki jak iRobot Roomba Combo j5, który będzie sam odkurzał mieszkanie, a do tego potrafi myć podłogi. Co jeszcze go wyróżnia i co warto o nim wiedzieć?