Recenzja Teufel Cage Pro - mikrofon na magnes i wiele dziwnych decyzji

Według producenta słuchawki Teufel Cage Pro działają aż do 68 godzin na jednym ładowaniu. Byłby to bardzo dobry wynik, gdyby potwierdzały go praktyczne testy. Te przeprowadziłem dwa, w bezprzewodowym trybie 2,4 GHz, z podłączonym mikrofonem, drenując wbudowany akumulator do pełnego rozładowania. Uzyskane przeze mnie wyniki to 38 godzin i 34 godziny.