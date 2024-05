Recenzja ASTRO A50 X: słuchawki PS5/Xbox/PC przełączają obraz w TV

Jak każdy pośrednik, stacja dokująca z funkcją bezprzewodowego adaptera bierze coś dla siebie. Haraczem jest większe opóźnienie generowanym przez pass-through HDMI 2.1. Dodatkowy lag to zaledwie 2 - 4 ms. Z perspektywy 99 proc. graczy nie ma on żadnego znaczenia. Jednak dla zawodowców chcących redukować każdą milisekundę opóźnienia to ważna informacja. Tacy prosi grają jednak na zestawach przewodowych, ASTRO A50 X to produkt adresowany do zupełnie innej grupy.