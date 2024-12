Banki przypominają o przelewach na święta. Lepiej dobrze się przygotuj

W tym roku zarówno Święta Bożego Narodzenia, jak i Sylwester wypadają we wtorek. Wiele firm jednak postanawia skracać godziny pracy i tak też będzie w przypadku banków. mBank podał, że 24 grudnia placówki będą otwarte do 13:00, a 31 grudnia – do 16:00. Co natomiast z usługami przelewów, które realizujemy zdalnie z poziomu naszego smartfona lub komputera?