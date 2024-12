Play przecenia smartfony na święta. Te telefony stały się rekordowo tanie

Są to propozycje skierowane raczej do mniej zaawansowanych użytkowników, którzy potrzebują telefonu z dużym ekranem o podstawowej wydajności (czyli po prostu taki, który działa w najprostszych aplikacjach), ma dużą baterię i czasem zrobi zdjęcie. We wszystkich telefonach znajdują się ekrany LCD IPS, choć tylko w Motoroli mówimy o panelu FullHD+ 120 Hz (Xiaomi ma 90-hercowy panel HD+, a realme – 120-hercowy HD+).