Legenda polskiej branży gier ma potężny problem. "Musieliśmy podjąć trudną decyzję"

Po sukcesie Painkillera, People Can Fly zaczęło przyciągać uwagę większych graczy na rynku, co doprowadziło do nawiązania współpracy z Epic Games. W 2007 r. studio zostało przejęte przez Epic Games, co pozwoliło na współpracę przy takich tytułach jak Gears of War. Było to ogromne wyróżnienie i uznanie dla polskich deweloperów, którzy mieli okazję pracować nad jedną z najbardziej znanych serii gier na świecie.