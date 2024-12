OnePlus 13 już zaraz w Polsce. Z tej okazji możesz odebrać kalendarz adwentowy

Jeśli jest to nagroda wyłącznie dla jednej osoby, to jak odbywa się proces zdobywania takiego kalendarza? Zasada jest prosta - aby wygrać, trzeba zapisać się (zasubskrybować, podając adres e-mail) na oficjalnej stronie internetowej OnePlusa. To jeden wymóg, który pozwala na wzięcie udziału w kampanii. Na zapisanie się jest bardzo dużo czasu – można to zrobić aż do 6 stycznia. Dzień później zostanie losowo wybrany spośród wszystkich uprawnionych uczestników.