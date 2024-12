Tak wygląda nowy iPhone 17. Już go gdzieś widziałem

Od lat przyzwyczailiśmy się do tego, że Apple stanowi wzór do naśladowania w kwestii designu. Z niektórych rozwiązań śmialiśmy się długo tak jak np. nieszczęsny notch w iPhonie X, który okazał się strzałem w dziesiątkę i nie minął rok od premiery, a pojawili się pierwsi naśladowcy. Dzisiaj notch nikogo nie dziwi, jest normalną częścią telefonu. W tym roku zobaczyliśmy przycisk do sterowania aparatem, też mówiliśmy, że to nie ma sensu, a już są pierwsze telefony z Androidem, które zaadaptowały to rozwiązanie. Apple działał w myśl zasady: najpierw się z ciebie śmieją, a później kopiują. Przez lata to działało, ale w tym roku może dość do wielkiego przetasowania.