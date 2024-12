"Jesteśmy na progu wojny na dnie morza". NATO wzmacnia obecność wojskową na Bałtyku

Sprzęt do podsłuchu i nagrywania został przewieziony na 20-letni tankowiec w ogromnych przenośnych walizkach wraz z wieloma laptopami. Urządzenia nadawczo-odbiorcze służyły do ​​rejestrowania wszystkich częstotliwości radiowych, a po dotarciu do Rosji przekazywano je do analizy. Monitorowali wszystkie okręty i samoloty marynarki wojennej NATO. Wcześniej Eagle S zrzucił także urządzenia przypominające czujniki w kanale La Manche