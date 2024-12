Duży sklep pozwoli ci wpłacić pieniądze na konto z aplikacją. Koniec z szukaniem wpłatomatu

W momencie potrzeby wykonania wpłaty nie trzeba iść lub jechać do najbliższego wpłatomatu, tylko po to, aby móc wpłacić kilkaset złotych na konto. Zrobimy to przy okazji np. cotygodniowych zakupów w Dino. W aplikacji Polcard Pay jest także dostępna przydatna funkcja wyszukiwarki punktów, w których zrealizujemy wpłatę gotówki na kartę. Można w łatwy sposób sprawdzić, gdzie będzie najbliżej. Technologia powinna ułatwiać życie nie tylko mieszkańcom dużych miast, ale także i tych mniejszych miejscowości.