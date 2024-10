Obrońcy gotówki mają nowy argument. Mówią, że banknoty mniej szkodzą

Obrońcy gotówki zwykle odwołują się do patriotyzmu, wolności gospodarczej czy wielkich spisków, celem których jest wyeliminowanie banknotów i monet, by lepiej kontrolować społeczeństwa. Na ich hasła można natknąć się na wlepkach przyczepianych do znaków drogowych na wsi czy drzwiach wejściowych do restauracji. Niektórzy przeciwnicy cyfrowych płatności przyjęli inną taktykę.