Amerykański Departament Skarbu zaatakowany. Hakerzy zastosowali sprytną metodę

Informacje o zdarzeniu podała jako pierwsza agencja AP News, według której Departament nie podał szczegółów dotyczących liczby stanowisk, do których uzyskano dostęp, ani rodzaju dokumentów, które mogli uzyskać hakerzy. Jednak w liście do przedstawicieli rządu, w którym oficjalnie poinformowano o naruszeniu, stwierdzono, że "w tej chwili nie ma dowodów wskazujących na to, że podmiot zagrażający ma stały dostęp do informacji skarbowych". Atak nazwano "poważnym incydentem".