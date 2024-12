Nowy system lokalizacji w Polsce. Ułatwi służbom dotarcie do osób wzywających pomocy

AML to funkcja wbudowana w nowoczesne smartfony z systemami Android i iOS. W momencie połączenia z numerem alarmowym telefon automatycznie włącza moduły lokalizacyjne, takie jak GPS i Wi-Fi, aby precyzyjnie określić nasze położenie. Następnie dane te są przesyłane do centrum ratunkowego za pomocą SMS-a lub protokołu HTTPS. Co ważne, wszystko odbywa się bez udziału użytkownika i jest całkowicie bezpłatne.